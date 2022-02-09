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19 yaşındaki genç kadının misafirliğe gittiği evde şüpheli ölümü

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SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki genç kadın misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli ölümün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştıran polis ekiplerince 2 şahıs gözaltına alındı.

19 yaşındaki genç kadının misafirliğe gittiği evde şüpheli ölümü
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SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki genç kadın misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli ölümün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştıran polis ekiplerince 2 şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), Konya’dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli yakınlarının evine misafirliğe geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden D.K.’nın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.

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