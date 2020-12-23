Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 Milyon TL olan, 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. 72 yaşında yabancı uyruklu bir kişi, kendisini geçtiğimiz günlerde hayata veda eden ünlü futbolcu Diago Armando Maradona’nın hayranı gibi göstererek yanında getirdiği 12 Maradona tablosuna gizlediği Kokaini yurda sokmak isterken yakalandı.

“Uşuşturucuyu Maradona tablolarına gizlediler ”

İstanbul Havalimanı açıldığından beri birçok başarılı operasyona imza atan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermiyor. Yurda uyuşturucu sokmak için her yolu deneyen uyuşturucu kaçakçıları, bu kezde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona’yı kullandı. Kendisine Maradona hayranı imajı veren 72 yaşındaki uyuşturucu kuryesi M.R., Maradona tablolarının arkasına gizlediği piyasa değeri 2 Milyon TL olan 2 kilogram 650 gram kokain’i yurda sokmak isterken Gümrük Muafaza ekiplerine takıldı.

“Gümrük muafaza ekiplerinden kaçamadı”

Brezilya’dan İstanbul’a gelen 72 yaşındaki uyuşturucu kuryesi gümrüklü alanından çıkmadan ekipler tarafından durduruldu. Beraberinde getirdiği bagajları tomografik x-ray tarama cihazı ile tarandı. Tarama neticesinde dedektör köpeklerle de kontrol edilen valizlerin içerisindeki Maradona tablolarının yalnızca ünlü futbolcuya duyulan hayranlık nedeniyle taşınmadığı kısa sürede anlaşıldı. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen daha sonra dedektör köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkaları açıldığında, bu bölümlere özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı. Uyuşturucu kuryesinin valizlerinde yapılan aramada 12 adet Maradona tablosunun arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. Aramanın ardından uyuşturucu kuryesi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 11:04