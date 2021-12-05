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2 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

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Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

2 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
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Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Turgut Özal Caddesi ile Kıvanç Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Caddesi üzerinde seyreden Esma S. yönetimindeki 06 YA 2987 plakalı araç ile Kıvanç Sokak üzerinde seyreden Kadir Ç. yönetimindeki 34 ZJ 0918 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil de kullanılamaz hale gelirken, 06 YA 2987 plakalı araçta bulunan Esma S. ve İrem D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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