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2 kişiyi bıçaklayıp, taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayan, kaçarken bindiği taksinin de şoförünü hem bıçaklayıp hem de gasp eden şüpheli yakalandı.

2 kişiyi bıçaklayıp, taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayan, kaçarken bindiği taksinin de şoförünü hem bıçaklayıp hem de gasp eden şüpheli yakalandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (41) isimli şüpheli Eski İstanbul Caddesi üzerinde tartıştığı S.T.’yi (31) bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, Santral Kavşağı’nda ticari taksiye bindi. Ticari taksi ile bir süre İstanbul istikametinde giden S.D., sonrasında R.Ş. (68) isimli taksi şoförünü de bıçakladı, 350 lirasını da gasp etti. İlk olayın ardından şüpheliyi takibe alan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.D.’yi taksiden indikten sonra yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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Öte yandan, bıçaklanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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