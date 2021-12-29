2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis

Kocaeli’de 2018 yılında kuzenini öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında yanında çalışan çobanını da öldürdüğüne dair hakkında dava açılmıştı. Bugün görülen dava da Şehmus Acar ve olaya karışan bir şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek ormanlık alana gömen ve olayla ilgili açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı. Öldürdüğü kuzeni Yusuf Acar’ın ormanlık alana gömen ve 3 gün sonra cesedin yerini gösteren Acar’ın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, bir aile şahsın yanında çobanlık yapan ve 2016 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdere’yi de öldürmüş olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Acar, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdere’yi öldürdüğünü kabul etti. Olay günü Acar’ın aynında bulunan Mustafa Zengin ‘de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İki cinayet sanığına müebbet hapis cezası”

Olayla ilgili görülen dava Kocaeli 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları bulunurken cinayet zanlıları ise SEGBIS ile duruşmaya katıldı. Olayla ilgili avukatlar savunma yaparken zanlılar suçsuz olduğunu söyleyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğine karar vererek iki sanığın da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.