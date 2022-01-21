22 yaşındaki Beyza Nur hemşire gözyaşlarıyla uğurlandı

Orhangazi’de yaşayan ve Yalova’daki özel bir hastanede hemşirelik yaparken görev yaptığı hastanede aort damarlarının yırtılması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Beyza Nur Babacan Orhangazi’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaklaşık 2 yıl önce okulundan mezun olduktan sonra Yalova Uzmanlar Hastanesi’nde hemşire olarak göreve başlayan 22 yaşındaki Beyza Nur Babacan görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

Nöbet çıkışında göğsünde ağrı hissetmiş

Alınan bilgilere göre gece nöbetinden çıktıktan sonra evinde dinlenmeye giden Beyza Nur Babacan istirahat ettiği esnada göğsünde ağrı hissedince görev yaptığı hastaneyi aradı. Öğlen saatlerinde yeniden hastaneye gelen ve kontrolleri yapılırken aniden fenalaşan Beyza Nur Babacan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç hemşirenin aort damarının yırtıldığı belirlendi.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Henüz 22 yaşında hayatını kaybeden genç hemşire Orhangazi’de son yolculuğuna uğurlandı. Orhangazi’de yaşayan Yaşar ve Tülay Babacan çiftinin iki kızından biri olan Beyza Nur Babacan’ın cenazesi son kez Hürriyet Mahallesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alındı, genç hemşire için dualar edildi. Baba Yaşar Babacan ile anne Tülay Babacan ve küçük kardeşi Ecrin uzun süre gözyaşı döktü.

Cuma namazı sonrasında toprağa verildi

Beyza Nur Babacan’ın cenazesi daha sonra Hürriyet Camiinde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile birlikte İlçe mezarlığında toprağa verildi.

Herhangi bir sağlık sorunu yokmuş

Öte yandan kalp aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybeden Beyza Nur Babacan’ın daha önce herhangi bir sağlık sorunu da yaşamadığı kaydedildi.