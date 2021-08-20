28 Şubat davası sanığı Orgeneral Ahmet Çörekçi tutuklandı

28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi gözaltına alınmasının ardından getirildiği İstanbul Adalet Sarayı’nda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 89 yaşındaki Çörekçi, sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla savcılığa çıkarılmayarak adliyenin nezarethanesinde bekletildi. Adliyede infaz işlemleri tamamlanan Çörekçi, sonrasında tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Karar, 9 Temmuz’da Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca karar doğrultusunda sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yakalama kararı kapsamında, emekli generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.