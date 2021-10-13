3 kattan şüpheli bir şekilde düşen genç kızın tutuklu babası raporun yanlış tutulduğu iddia etti

Ailesi tarafından İsrail’e götürülmek istendiği iddiasıyla gündeme gelen ve şüpheli bir şekilde 3. kattan düşerek ölen Siwar Keblawi’nin ölümünden sorumlu tutulan ağabey ve babanın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, yanlış ve hatalı bilgiler sebebiyle tutuklu olduğunu söyleyen baba, “Bütün bu olanlar bir polisin tutmuş olduğu rapordan kaynaklıdır” dedi.

Olay, 5 Şubat 2019 tarihinde İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbarla bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Siwar Keblawi (20) isimli genç kızın 3. kattan düşerek öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri genç kızın düştüğü yerden babası Z.K. ve ağabeyi Y.K. tarafından eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık, boğazında ise morlukların olduğunu tespit etti. Ekipler, Siwar Keblawi’nin babası Z.K. ve ağabeyi Y.K.’yi gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan baba ve oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Yanlış ve hatalı bilgiler nedeniyle bizi suçladı ve tutukladılar”

’Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ ve ’tasarlayarak öldürme’ suçlarından yargılanan Z.K. ve oğlu Y.K’nın yargılanmalarına Kocaeli 1.Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, taraf avukatları, tercüme tutuklu baba Z.K. ve ağabey Y.K. katıldı. Atılı bütün suçlamalardan suçsuz olduğunu söyleyen baba Z. Keblawi, “Olay günü ne yaşandıysa olduğu gibi anlattık. Tüm rapor ve deliller bizim lehimizedir ancak 3 yıla yakın tutukluyuz. Her bir duruşmada yeni bir suçlama işle karşılaşıyoruz. Kızlarını boğdular, dövdüler, balkondan attılar, astılar gibi asılsız suçlamalarla karşılaşıyoruz. Tüm bu suçlamalar asılsız ve delilsizdir. Bütün bu olanlar bir polisin tutmuş olduğu rapordan kaynaklıdır. Yanlış ve hatalı bilgiler nedeniyle bizi suçladı ve tutukladılar. Polis olayın cinayet olduğunu göstermek ve bizi tutuklattırmak için elinden geleni yaptı. Polisin yaptığı ‘kızımı kurban beni ve oğlumu ise cani’ olarak göstermek. Tüm deliller bizim lehimizeyken hala tutukluyuz, suçsuz olduğumuzu nasıl bu delillere rağmen nasıl ispatlayacağız?” dedi.

“Keblawi’nin HTS kayıtları istendi”

Mahkeme heyeti, Sibar Keblawi’nin telefon HTS kayıtlarının gelecek celseye kadar hazır olmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.