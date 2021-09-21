3 ton küçük boy yazılı orkinos ve istavrit ele geçirildi

Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan yol kontrolü ve ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 3 ton civarında yazılı orkinos ve 55 kutu küçük boyda istavrit balığına el konuldu. 3 kişiye toplam 13 bin 280 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personeli, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personeliyle Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali gidişinde yol kontrolü ve denetim yapıldı. Kontrollerde, 3 ton ağırlığında bin 848 adet küçük boy yazılı orkinos ve 55 kutu küçük boy istavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. 3 kişiye toplam 13 bin 280 TL idari para cezası kesildi.