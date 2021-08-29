32 araçtan 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul’da park halindeki 32 araçtan konsol ve ekranları çalarak 5 milyon liralık vurgun yapan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’un Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde meydana gelen 32 otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler tek tek kameraları inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini, daha sonra kimliğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 7 şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Barış M.’nin (30) 5, Can G.’nin (19) 30, Murat U.’nun (25) 53, Gül U.’nun (43) 40, Doğuş K.’nın (21) 37, Tarık D.’nin (19) 6 ve Uğurcan A.’nın (18) 1 suç kaydı olduğu tespit edildi. 5 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan, şahısların yaptıkları soygunlar kameralara saniye saniye yansıdı. Park halindeki lüks araçları hedef alan zanlıların kendi araçlarını paravan olarak kullanıp, yanlarında getirdikleri özel aparatlarla araçların camını açtıkları görüldü.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 14:08