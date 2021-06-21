3.3 milyon TL’lik gasp olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

banner4243

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

3.3 milyon TL’lik gasp olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
banner3909

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, geçtiğimiz günlerde maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidans dairesinden atlayarak intihar etmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı bugün adliyeye sevk edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Engelli kursiyerlerin boncuk dizme dersi, annelere...
Engelli kursiyerlerin boncuk dizme dersi, annelere...
  1. İstanbul

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841