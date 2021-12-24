39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

İstanbul’da bir uygulama üzerinden 39 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen çift ile bir sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanıkların 281 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul’da bir uygulama üzerinden altın ve çeşitli ürünler satarak güven kazandıktan sonra aldıkları yüklü siparişleri teslim etmeyerek 39 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen Emre Kızak ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hilal Arslan ve kardeşi Cemre Kızak’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Cemre Kızak ise Antalya’da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

“Kimseyle bir bağlantım yoktur”

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan sanık Cemre Kızak, “Ağabeyim sanık Emre Kızak ile birlikte dükkan işletiyorduk. Sanık ağabeyim benim hesaplarımı kullanmış olabilir. Kimseyle bir bağlantım yoktur, zararı da gidermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Bir kısım müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunduklarının aktarıldığı duruşmada, sanık avukatları bu konuda bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.

281 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında ‘tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan kamu davası açıldığını ancak sanıkların eylemlerinin ‘basit dolandırıcılık’ suçunu oluşturduğunu belirtti. Mütalaada, sanıklar Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan Arslan’ın 39 müştekiye yönelik ‘dolandırıcılık’ suçlarından 56 yıl 3 aydan 281 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar ile müştekilerin avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını ve beyanlarını hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme, taraflara beyanda bulunmaları ve savunma yapabilmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Emre Balpetek’in şüpheli Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan tarafından dolandırıldığını iddia ettiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan müştekinin beyanında, şüpheli Emre Kızak’ın kendisine bir siteden indirim kodu ile altın satışı yaptığını söylediği, kendisine güvenerek şüpheli Emre Kızak’ın kız kardeşi olan şüpheli Cemre Kızak’ın banka hesabına parça parça olmak üzere toplamda 91 bin 100 lira gönderdiği ve kendisine 2 adet 50 gramlık külçe altın teslim edildiğini söylediği kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan’ın ‘tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi.