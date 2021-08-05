4 çocuk annesini meyve bıçağıyla öldüren cani kocaya dava

Pendik’te 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca’yı meyve bıçağı ile bıçaklayarak öldüren şüpheli hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pendik’te 4 Nisan 2021 tarihinde 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca’yı(39) bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kocası Göksal Koca(31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göksal Koca ile resmi nikahlı eşi Arzu İlhan Koca arasında ailevi konulardan dolayı anlaşmazlıklar olduğu, daha önce yaşanan olaylar nedeniyle şüpheli hakkında adli işlemler yapıldığı anlatıldı.

’Bıçak darbelerinden 4’ü öldürücü nitelikte’

Olay tarihinde akşam saatlerinde şüpheli Göksal Koca’nın eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve geldiği, eşiyle geçmişte olduğu gibi yeniden ailevi ve maddi konularda tartışmaya başladıkları, tartışmanın giderek hararetlendiği belirtildi. Bu esnada sesleri duyan ve karşı dairelerinde oturan komşularının geldiği, tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlatıldı. Komşularının, her zamanki benzer kavgaları olduğunu düşünerek evden ayrılmak üzere dairenin çıkış kapısına doğru yöneldiği sırada Arzu İlhan Koca’nın da arkasından geldiği, tam bu sırada şüphelinin mutfaktan aldığı meyve bıçağını Arzu İlhan Koca’nın göğüs kısmına ve sol koluna isabet edecek şekilde arka arkaya 6 kez sapladığı, bu esnada bıçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü, şüphelinin olaydan hemen sonra evden ayrıldığı kaydedildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arzu İlhan Koca’nın yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğinin belirtildiği iddianamede, otopsi raporunda, Arzu İlhan Koca’nın vücudunda 6 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, bunlardan dördünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, şüpheli Göksal Koca’nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.