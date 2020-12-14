4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Bayrampaşa’da, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı adam, evinden yayılan ağır kokular üzerine ölü bulundu.
Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Pilot Sokaktaki 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Latif Alioğlu’ndan (55), yakınları bir süredir haber alamadı. Bunun üzerine yakınları Alioğlu’nun yaşadığı eve gelerek durumu öğrenmeye çalıştı. Ancak evden ağır kokuların yayılmasıyla şüphelenip, polise ihbarda bulundular.
Daha sonra polisler olay yerinde bir inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Evdeki incelemenin ardından Alioğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.