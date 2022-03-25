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4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama

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Kocaeli’de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama geldi.

4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama
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Kocaeli’de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinde (Tüpraş) gece saatlerinde parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralanırken Tüpraş konuyla alakalı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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