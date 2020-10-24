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4 katlı binana yangın çıktı, bir kedi alevlerin arasında kaldı

EVDE KEDİSİ KALAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

4 katlı binana yangın çıktı, bir kedi alevlerin arasında kaldı

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 3 katında yangın çıktı. Evde kedinin olduğunu söyleyen bir kadın sinir krizi geçirdi. Alevlerin arasına kalan "Çiko" isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenyut Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3 katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kedisinin içeride olduğunu söyleyen kadın sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Alevlerin içinde kalan “Çiko” isimli kediyi sağ olarak kurtardı. Uzun süre kedisi için gözyaşlarına boğulan sahibi kurtarıldığını görünce çok sevindi. Yangın kısa sürede söndürürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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