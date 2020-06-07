4 katlı binayı saran yangında 2 kişi mahsur kaldı

Kağıthane’de 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan marangoz dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde binanın üst katlarına da sıçradı. Mahsur kalan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Yangında mahsur kalan 2 kişide ambulansa alındı. Büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.