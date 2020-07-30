5 katlı binanın iki balkonu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Küçükçekmece’de cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın 3. ve 2. katındaki dairelerin balkonları henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Yolda kimsenin olmaması faciayı önlerken, yaşanan çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. ve 2. katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökmesi sonucu büyük panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve belediye ekipleri de caddedeki beton parçalarını temizledi.

Kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi

Balkonun çökmesi sonucu beton parçaları caddeye ve kaldırıma düştü. Çökme sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Beton yığınları bütün kaldırımı kaplarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yol kenarında park halinde bulunan araçlarda ise küçük çaplı hasarlar oluştu.

“Bir ses geldi, dedik deprem oldu”

Olayın yaşandığı yerdeki esnaf Ferhat Kaplan, “İçeride müşterilerimiz vardı, kapının önünde abim sigara içiyordu. Müşteri geldi abim içeriye girdi. Bir ses geldi, dedik deprem oldu. Dışarıya bir çıktık ki, demirler hep birbirinden koptu. İki balkonda çökme oldu” dedi.

Geçtikten sonra balkonun çöktüğünü söyleyen Gülşah Deveci ise, “Burada dükkana gelmiştim. Orada oturuyorduk, bir şeyler almak için markete gittim. Ses duydum, ona çıktım baktım. Bir an şaşkına döndüm” diye konuştu.

Balkonların çökme anı kamerada

Cadde üzerindeki balkonun çöktüğü anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin bir işyerinde alışveriş yaptıkları sırada balkondan parçaların düştüğü ve vatandaşların panikleyerek işyerinden çıktıkları görülüyor.