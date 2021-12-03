5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 5. kattaki kıymetli güvercinler çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi sarraflar içinde meydana geldi. Sezgin İş Merkezi’nin çatısından ilginç bir şekilde dolanan kişi ya da kişiler, 5 katlı apartmanın üstünde bulunan yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu ileri sürülen güvercinleri alarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, ilçede bir diğer şikayet konusu ise, kapı ve pencere gibi demir hırsızlıklarının artması oldu. Vatandaşlar bu konuda polisin tedbir almasını istedi.