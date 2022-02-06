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5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5. kattan asansör boşluğuna düşen adam ağır yaralandı.

5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5. kattan asansör boşluğuna düşen adam ağır yaralandı.

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Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Recep Güleş (33) yeni taşındığı daireye uydu anten taktırmak için tamirci çağırdı. Güleş, tamircilere çatıda takılacak yeri göstermek 5. katın çatısına çıktı. Karanlıkta önünü görmekte zorluk çeken Güleş, 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen adamın imdadına tamirciler yetişti. Yaralı özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı Güleş’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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