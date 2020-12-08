50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda, Yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen, şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.