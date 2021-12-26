banner4556

6 metre yükseklikten düşüp öldü

banner4336

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, 6 metre yüksekliğindeki çatıdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

6 metre yükseklikten düşüp öldü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, 6 metre yüksekliğindeki çatıdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

İş kazası, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; fabrikada çatı yapan Şahin Güvenç, güneş panellerini monte etmek isterken rüzgardan ötürü panellerden birinin kendisine çarpması neticesinde dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten sert zemine çakıldı. Olayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz işçiye müdahalede bulunsa da bir türlü hayata döndüremedi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Güvenç’in cenazesi morga kaldırıldı.

banner4575

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mustafa Sarıgül: ”Sokak hayvanlarına sahip çıkalım,...
Mustafa Sarıgül: ”Sokak hayvanlarına sahip çıkalım,...
  1. GENEL

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321