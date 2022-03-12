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60 yaşındaki adam, genci bıçaklayarak öldürdü

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

60 yaşındaki adam, genci bıçaklayarak öldürdü
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay gece 02.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Şahin(60) ile Serhat Kaçar(33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. O sırada Ahmet Şahin, elindeki bıçakla Serhat’ı bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ana damarı kesilen genç, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şüpheli Ahmet Şahin, suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 saat sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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