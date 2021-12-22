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600 yıllık türbenin bitişiğindeki evde yangın

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Bursa’nın İnegöl İlçesi Sinanbey mahallesinde bulunan kullanılmayan evde yangın çıktı. Yangın, evin önündeki Sinan dede türbesine sıçramadan söndürüldü.

600 yıllık türbenin bitişiğindeki evde yangın

Bursa’nın İnegöl İlçesi Sinanbey mahallesinde bulunan kullanılmayan evde yangın çıktı. Yangın, evin önündeki Sinan dede türbesine sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 02.00 sıralarında Sinanbey mahallesi 1. Mesudiye sokakta bulunan kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri evin bitişiğindeki mahalleye ismini veren 620 yıl önce yaşadığı düşülen Sinan Dede türbesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürdüler. Evde hasar meydana geldi.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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