68 yaşındaki kadını öldüren tanıdık çıktı

Esenler’de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak katil zanlısı cezaevi firarisi Cemal Ş. (64) Bağcılar’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cemal Ş.’nin yaşlı kadını tanıdığı ve bir süre önce tartıştıkları öğrenildi.
Öte yandan Cemal Ş. ile yaşlı kadının daha önceden birbirlerini tanıdıkları ve aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı bu sebepten olayın gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büroda olayı itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca Cemal Ş’nin 5 ayrı dolandırıcılık konusundan aranmasının olduğu tespit edildi.
Yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandıVücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak’ın otopsi incelemeleri bugün tamamlandı. Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak’ın cenazesi ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.