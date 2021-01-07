68 yaşındaki kadını öldüren tanıdık çıktı

Esenler’de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak katil zanlısı cezaevi firarisi Cemal Ş. (64) Bağcılar’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cemal Ş.’nin yaşlı kadını tanıdığı ve bir süre önce tartıştıkları öğrenildi.

Esenler Fatih Mahallesi’ndeki evinde dün öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerden yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Öte yandan Cemal Ş. ile yaşlı kadının daha önceden birbirlerini tanıdıkları ve aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı bu sebepten olayın gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büroda olayı itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca Cemal Ş’nin 5 ayrı dolandırıcılık konusundan aranmasının olduğu tespit edildi.

Yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak’ın otopsi incelemeleri bugün tamamlandı. Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak’ın cenazesi ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.