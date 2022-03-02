banner4556

7 kişi 1 gence böyle saldırdı

banner4664

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

7 kişi 1 gence böyle saldırdı
banner4584
banner4336

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. 7 saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular. Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri 7 saldırganı arıyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666