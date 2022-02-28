7 kişiye mezar olan patlama davasında 8’inci duruşma

Sakarya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması başladı. Duruşmada, mahkeme heyetinin konuya ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevki’inde kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden dahi duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Davanın sekizinci duruşması Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda başladı. Duruşmaya, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C., E.Ö., A.A., A.B., A.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Duruşma öncesinde ise salon dışında kısa süreli gerginlik yaşandı. Listede isimlieri bulunanların içeri alınması neticesinde gerginlik son buldu. Yoklama alınması sonrasında celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi. Patlamaya ilişkin 8’inci duruşmada mahkeme heyetinin konuya ilişkin olarak karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan, duruşma öncesinde ise salon önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları basın açıklamasında bulundu. Hayatını kaybeden işçi Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Göktepe, “Aslında bugün söyleyecek çok bir şeyim yok. Söyleyeceklerimizi, Mahkeme sonucuna göre çıkışta söyleyeceğiz. Biz burada gerçekten bugün adaletin yerine gelmesini umut ederek geldik. Umutlarımızı çürütmek istemiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi muhtemel kasttan cezaları okunursa bizim yüreğimizin alevi sönecek bugün” derken hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, “Biz artık ölüler için adalet aramak istemiyoruz. Bu dava, toprağın altındakilerin adalet, üstündekilerinin umut mücadelesidir” dedi.