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7 milyon TL’lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

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Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntülerini gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

7 milyon TL’lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
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Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntülerini gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

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Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Lüks otomobilin diğer sürücülerin kazada önceki hali ve sonraki görüntüleri ortaya çıkarken vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

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