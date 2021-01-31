81 ildeki "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda 2 bin 475 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” yapıldı. Toplam 11 bin 536 ekip, 40 bin 690 personelin görev aldığı uygulamada 3 bin 457 ikamette adli birimlerle işbirliği yapılarak arama yapıldı. Uygulamada yakalananlar arasında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 502 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 276 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 109 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 56 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere 957'si hükümlü, bin 518'i yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2 bin 475 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalanan şahıslar arasında adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 302, yaralama suçundan 242, cinsel suçlardan 57, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 82, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 77, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs bulunduğu belirtildi. 5'i çocuk olmak üzere 16 kayıp şahıs da bulundu. Ülke genelinde gerçekleşen uygulamalarda 143 bin 888 şahıs sorgulandı, 430 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı. Bin 527 araç sorgulanırken, 298 araca ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah, kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine aramalarda 990 paket kaçak sigara, 3 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 22 sahte yol izin belgesi ele geçirildi.