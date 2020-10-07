ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk’ün davasında ‘koronavirüs’ mazereti

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk’ün yargılandığı dava, avukatlarını korona virüs dolayısıyla mazeret dilekçesi sunması nedeniyle ertelendi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sevim Cantürk’ün avukatı eşinin korona virüs olması nedeniyle karantinada olduğunu belirterek mazeret dilekçesi sundu.
Mazeret dilekçesinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 27 Ekim tarihine erteledi.