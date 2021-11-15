ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, 10 günlük Karadeniz ziyaretinin ardından tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geminin boğazdan geçişi sırasında Amerikan mürettebatının fotoğraf çekildikleri görüldü.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
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ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, 10 günlük Karadeniz ziyaretinin ardından tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geminin boğazdan geçişi sırasında Amerikan mürettebatının fotoğraf çekildikleri görüldü.

ABD Donanması’nın 6. Filosuna ait LCC 20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ isimli amfibi komuta kontrol gemisi 4 Kasım’da Karadeniz’e açılmıştı. Gemi 10 günlük Karadeniz ziyareti ardından tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara’ya doğru açıldı. Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin Boğaz’dan geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Geminin geçişi sırasında Amerikan mürettebatının fotoğraf çekildikleri görüldü.

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