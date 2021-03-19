ABD savaş gemisi USS Monterey’in İstanbul Boğazı geçişinde dikkat çeken detay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü ’USS Monterey’ İstanbul Boğazı’ndan geçti. Güvertesindeki askeri helikopter dikkat çeken kruvazörün mürettebatının ise sahili izlediği görüldü. Kruvazörün Karadeniz’de deniz güvenliği operasyonlarını yürüteceği öğrenildi.
Karadeniz’de deniz güvenliği operasyonlarını yürütecekÖte yandan Doğu Akdeniz’de İsrail Deniz Kuvvetleri’ne bağlı hücumbotlarıyla ortak tatbikat yapan USS Monterey’in, Karadeniz’e deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek için ilerlediği kaydedildi. Öte yandan 2016’dan beri ilk kez, Amerikan Ticonderoga sınıfı füze bir kruvazörün Karadeniz’e girdiği bilgisine ulaşıldı.