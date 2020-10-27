ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk’ün 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı Kevser İrem Cantürk ile eşi Sevi
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk’ün 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı Kevser İrem Cantürk ile eşi Sevim Cantürk’ün beraat etmesine hükmetti.
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk’ün 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı Kevser İrem Cantürk ile eşi Sevim Cantürk’ün beraat etmesine hükmetti.
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