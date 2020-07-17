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ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk’ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk’ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk’ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk’ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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