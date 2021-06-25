Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden sanıklara hapis cezası

Akıncı Hava Üssü’nde 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni yöneten Adil Öksüz’ün saklanmasına ve kaçmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında 2 sanığın ’silahlı terör örgütü yönetme’, 2 sanığın ise ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanıkların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Rüştü Karakaya’nın ’silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 22 yıl 6 ay, Zafer Çay’ın ise aynı suçtan 18 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Alper Karabulut’un ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl 6 ay, Ali Sami Yıldırım’ın da aynı suçtan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Öte yandan mahkeme firari sanık Cihat Yıldız’ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.