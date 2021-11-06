Ağaç budarken üzerine dal düşen adam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bahçesinde ağaç budarken üzerine dal devrilen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağaç budarken üzerine dal düşen adam hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bahçesinde ağaç budarken üzerine dal devrilen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaali ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Güvercin, bahçesinde temizlik amaçlı ağaç budama yaptığı esnada kestiği dallar üzerine devrildi. Dallar arasında kalan Güvercin ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Güvercin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

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