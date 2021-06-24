Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 13 sanığın evlerine tebligat gönderilmesine, sanıkların 15 gün içinde mahkemeye
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 13 sanığın evlerine tebligat gönderilmesine, sanıkların 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi durumunda kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
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