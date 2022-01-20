banner4556

Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı

banner4336

Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen bir şahıs, merkezde görevli bir kadın sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
banner4581

Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen bir şahıs, merkezde görevli bir kadın sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

banner4575

Olay, Kartal’da Topselvi Mahallesi’nde bulunan bir aile sağlığı merkezinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen bir şahıs iddiaya göre burada çalışan Ömür E. isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Başından vurulan kadın yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Günlerce yer işgal ediyorlar
Günlerce yer işgal ediyorlar
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349