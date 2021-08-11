Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın

İstanbul Küçükçekmece’de, bir Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçlara sıçrayan yangın paniğe neden olurken, iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.
İki iş yerinin tabelası yanarken, alevlerin yükseldiği dakikalar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Olayı anlatan Orhan Zorlu isimli çalışan, “Ben de yukardaydım, kıvılcım çıktı, birden oldu zaten. Birden alev aldı, çamlar yandı nasıl çıktı anlayamadık. Tabela yandı. İtfaiye biraz geç geldi, bizim arkadaşlar müdahale etmeye çalıştı. Anlayamadık nasıl çıktığını” diye konuştu.