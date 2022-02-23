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Ailesini rehin alan silahlı saldırgan, keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildi

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Şişli’de silahlı bir saldırgan binada ailesini rehin aldı. Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda saldırgan keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Ailesini rehin alan silahlı saldırgan, keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildi
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Şişli’de silahlı bir saldırgan binada ailesini rehin aldı. Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda saldırgan keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

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