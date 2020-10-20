Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü

Bahçelievler’de babasını silahla vurarak öldüren 19 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlı yakalandı, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu Haydar M.K. kısa süre içerisinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının, Yusuf Cemal Sezgin’in dini nikahlı evliliğinden dünyaya geldiği ve kısa süre önce aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Şüpheli cinayeti ailevi sebeplerden ötürü işlediğini ifade ederken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.