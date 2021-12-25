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AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakan şüpheli yakalandı

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti binasının önüne zaman ayarlı ve parça tesirli bomba bırakan şahıs yakalandı.

AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakan şüpheli yakalandı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti binasının önüne zaman ayarlı ve parça tesirli bomba bırakan şahıs yakalandı.

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıkmıştı. İncelenen güvenlik kameralarından eşkal bilgilerine ulaşılan ve robot resmi çizilen şüpheli M.A, Zeytinburnu’nda yakalandı. M.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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