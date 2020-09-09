AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, katıldığı televizyon programında İmam Hatip Okullarından mezun olanlara hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Okulları’ndan mezun olanlara yönelik hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler’e yönelik tepkiler sürerken Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri Mütercimler hakkında savcılığa başvurdu.

Bakırköy Adliyesi önünde toplanan partililer adına AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı Avukat Abdurrahman Sacid Göksu açıklamalarda bulundu.

İmam Hatip okullarının saygın kurumlar olduğunu Erol Mütercimler’in açıklamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Göksu, “Erol Mütercimler’in yaptığı açıklamalar patavatsızca, vicdani, tarihi gerçeklerle kabul edilemez oluşunun yanında aynı zamanda Türk Ceza Kanununda tanımlanan halkı kin ve düşmanlığa sevk etme unsurunu içermektedir. Bizler AK Parti Gençlik Kolları ve İmam Hatip Liselerine gönül verenler olarak İmam Hatip Liseleri ruhumuzdur diyoruz. Biz gençler olarak İmam Hatip Liselerine saldıranlara yem etmeyeceğiz mücadelede yalnız bırakmayacağız” dedi.

“Her zaman bu zihniyetin karşısında olacağız”

Açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Osman Tomakin ise “Bu ülkenin önemli değerini yetiştirmiş İmam Hatip Liselerini çirkin ve ağır ithamlarla hedef alan Erol Mütercimler’e suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Biz her zaman bu zihniyetin karşısında olacağız. Bunu sadece anlık yapılmış talihsiz bir açıklama olarak görmüyoruz. Bunu tamamen belli bir güruhun bu zihniyete dolanmış sürekli İmam Hatip Liseleri üzerinden tartışmaya zemin hazırladığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından adliye önünde toplanan kalabalık Mütercimler hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçelerini sundular.