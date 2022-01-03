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Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü, litrelerce mazot yola aktı

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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt tankeri devrildi. Sürücüsünün yaralanmadığı tankerde bulunan litrelerce motorin yola aktı.

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü, litrelerce mazot yola aktı
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt tankeri devrildi. Sürücüsünün yaralanmadığı tankerde bulunan litrelerce motorin yola aktı.

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Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Maden ocakları bölgesinden yokuş aşağı inmek isteyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilip ters döndü. Devrilen akaryakıt tankerinde bulunan motorin kapağın kırılması ile yola akmaya başladı. Yola akan motorin için kepçe yardımı ile kaza bölgesine mıcır serildi. Kaza yerine yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan tanker bölgedeki bir maden ocağından çağrılan kepçe yardımı ile kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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