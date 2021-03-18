AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada

Atatürk Kültür Merkezi inşaatında (AKM) asma tavanın işçilerin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.

AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
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Atatürk Kültür Merkezi inşaatında (AKM) asma tavanın işçilerin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.

Olay, Taksim AKM’de dün akşam 19.00 sıralarında yaşanmış, çöken asma tavan nedeniyle 4 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçiler sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Asma tavanın çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işçilerin çalıştığı sırada asma tavan bir anda çöküyor. Yaşanan olayla birlikte inşaatta büyük panik yaşanıyor.
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