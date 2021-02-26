Akrabalar arasında arsa kavgası kanlı bitti

Esenyurt’ta daha önceden husumetli olduğu öğrenilen akrabaların arsa mevzusu kanlı bitti. Olayla ilgili bir kişi hayatını kaybederken şahıslar tutuklandı.
Alacak verecek davası kanlı bittiEdinilen bilgiye göre, 17 Temmuz 2020 tarihinde Gürbüz’ün bir yakını, arsa yüzünden Tokat’ta Doğan P.’nin amcasını öldürdüğü, bunun üzerine Doğan P.’nin Gürbüz’e saldırı düzenlediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüpheli Doğan P.’nin bir otomobil kiraladığı, olaydan sonra otomobili tenha bir yere bırakarak yakınlarının onu aldığı ve Sultanbeyli’de bir evde sakladığı öğrenildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon ile Doğan P. yakalanırken, azmettirici olduğu öğrenilen babası Coşkun P. , amcaları, Dursun P., Sefer P. ve arkadaşı Selçuk K. da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Doğan P. , Coşkun P, Dursun P, ve Selçuk K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Sefer P. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.