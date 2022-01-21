banner4556

Akü hırsızları kamerada

banner4336

Bursa’da araçlardan akü çalan iki kişinin hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Akü hırsızları kamerada
banner4584

Bursa’da araçlardan akü çalan iki kişinin hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

banner4575

Olay Doğanevler Mahallesinde meydana geldi. İki hırsızın gece saatlerinde araçlardan çaldıkları aküleri taşıma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları yansıdı. Hırsızların bölgedeki birçok araçtan çaldıkları aküleri ikişer ikişer kendi araçlarına taşıdığı anlar ve rahat tavırları saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, izleyenlere, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Polis akü hırsızlarını arıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otomobille kamyonun arasına sıkışan parmakları...
Otomobille kamyonun arasına sıkışan parmakları...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349