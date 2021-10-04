Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı

Esenyurt’ta internet üzerinden satış yapan bir işyerini alacak verecek meselesi yüzünden basan şahıs, içeride bulunan yabancı uyruklu 3 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından rehineler kurtarılırken, şahıs ise pencereye çıkarak patronun gelmesini istedi. Saatler süren uğraş sonucunda ikna edilemeyen adam, polis ekiplerinin düzenlediği kurtarma operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre, eski iş yerinin üç gün sonra kapanacağını öğrenen ve patronundan alacağı olan şahıs, sinirlenerek iş yerini bastı. O sırada iş yerinde bulunan üç kişi, öfkeli şahıstan korunmak için kendini odaya kilitleyerek camdan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Odada kilitli durumda olan rehineleri kurtarmak için harekete geçen ekipler, öfkeli şahıs ile konuşarak rehineleri itfaiye merdiveni ile camdan kurtardı. İş yerinin kapısına ofisteki eşyalara dayayarak polislerin girmesini engellemek isteyen şahıs, patronunun gelmemesi durumunda kendisini camdan atacağını söyledi. Bir süre sonra kapıdaki engelleri aşan polis ekipleri, cam kenarında oturan şahsı ikna etmeye çalıştı. Saatler süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayan şahıs, özel harekat polislerinin kurtarma operasyonu ile gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öfkeli şahsı saatlerce telefondan ikna etmeye çalışan Hasan Karataş isimli esnaf,” Şahıs saat 16.30 sıralarında iş yerine girmiş. Daha sonra siteye itfaiye ekipleri geldi. Tabi biz ne olduğuna bakmak için gittik ve bir kişinin eski iş yerinden iki yıl boyunca parasını alamadığını öğrendik. Üç gün sonra iş yerinin boşaltılacağını öğrenince de sinirlenen şahıs, iş yerini basmış. O sırada ben camdan telefon numaramı verdim adama ve beni aramasını söyledim. Bir süre sonra beni aradı ve ‘Benim ailem çok zor durumda, babam intihar etti ve bende intihar edeceğim” dedi. Bu sözler üzerine ben ‘yapma kardeşim bak özel harekat polisleri de geliyor bak, üç kişiyi de rehin almışsın onları bırak bari’ dedim. Bu sözlerim üzerine ‘benim onlarla bir problemim yok isterseler gidebilirler’ dedi. Daha sonra şahsın bu sözleri üzerine itfaiye ekipleri merdivenle rehineleri almak için merdiveni çalıştırdı. Sonradan itfaiye eri istemiyorum insinler geri aşağı dedi. Kısa süreli bir tartışma yaşandı ve sonrasında itfaiye ekipleri üç rehineyi balkondan kurtardı. Daha sonrasında özel hareket polisleri ofise girerek adamı ikna etmeye çalıştı. Adam ikna olmayınca ben çıktım yukarıya ve bir süre de ben konuştum. Fakat ne söylersek söyleyelim teslim olmadı. Bir süre sonrada zaten polis ekipleri başarılı bir operasyonla adamı camdan aldı” dedi.