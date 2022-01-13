banner4556

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

banner4336

Kocaeli’de evin önünde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kullanılmaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi
banner4583

Kocaeli’de evin önünde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kullanılmaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

banner4575

Yangın, Başiskele ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi İmsak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P’ye ait 65 KB 613 plakalı Mercedes marka hafif ticari aracın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç, yangından gördüğü zararla kullanılmaz hale geldi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
30 dakikada katarakttan kurtulmak mümkün
30 dakikada katarakttan kurtulmak mümkün
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349