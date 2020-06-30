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Alevler içerisinde kalan aracına son kez böyle baktı

BEYOĞLU’NDA TİCARİ BİR ARAÇ SEYİR HALİNDE İKEN HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALDI. SÜRÜCÜSÜNÜN KENDİSİNİ SON ANDA DIŞARI ATTIĞI ARAÇ ALEV ALEV YANDI. SÜRÜCÜNÜN, YOLUN KARŞISINA GEÇEREK ARACINA SON KEZ BAKTIĞI GÖRÜLDÜ.

Alevler içerisinde kalan aracına son kez böyle baktı

Beyoğlu’nda ticari bir araç seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsünün kendisini son anda dışarı attığı araç alev alev yandı. Sürücünün, yolun karşısına geçerek aracına son kez baktığı görüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’den Eyüpsultan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DC 7914 plakalı araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsü aracı güçlükle durdurarak araçtan inerken, yangın tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere engel olamayan sürücünün daha sonra yolun karşısına geçerek aracına son kez baktığı görüldü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, aracın sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

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